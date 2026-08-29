Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptıklarını açıkladı ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti.