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HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç gözaltına alındı.

Mehmet Akif Parlak   | 14.11.2019
HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı

Gaziantep

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terör, İstihbarat, Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ekipleri şafak vakti helikopter ve İHA destekli HDP Gaziantep İl Başkanlığı ile Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Başkanlığı binalarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirdi.

Operasyonda HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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