El-Bab'ta bombalı saldırının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı
Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde 10 Kasım'da meydana gelen patlamayı gerçekleştirdiği değerlendirilen terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi yakalandı.
Gaziantep
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El-Bab kentinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:
"El Bab’ta 10 Kasım günü saat 23.50 sıralarında Ömer Camii mevkisinde meydana gelen patlama olayını gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi Rahmu El Hüseyin isimli şahıs 13.11.2020 günü saat 18.00’de yapılan operasyon sonucu yakalanmış olup, yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.