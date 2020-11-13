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Dünya

El-Bab'ta bombalı saldırının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı

Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesindeki El-Bab kentinde 10 Kasım'da meydana gelen patlamayı gerçekleştirdiği değerlendirilen terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi yakalandı.

Mehmet Akif Parlak   | 13.11.2020
El-Bab'ta bombalı saldırının faili olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, El-Bab kentinde bulunan yerel kolluk kuvvetlerine Valilik koordinesinde danışmanlık hizmeti verildiği belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"El Bab’ta 10 Kasım günü saat 23.50 sıralarında Ömer Camii mevkisinde meydana gelen patlama olayını gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi Rahmu El Hüseyin isimli şahıs 13.11.2020 günü saat 18.00’de yapılan operasyon sonucu yakalanmış olup, yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır."

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