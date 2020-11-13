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Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'deki başkanlık yarışında Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Kuzey Carolina eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Georgia eyaletini Demokrat Joe Biden kazandı.

Dildar Baykan   | 13.11.2020
ABD'deki başkanlık yarışında Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı

Washington

Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Kuzey Carolina eyaletindeki oyların yüzde 50'sini alarak seçimleri kazandı. Demokrat aday Biden'ın oy oranı ise 48,6'da kaldı. Bu sonuçla Trump, Biden'ı geride bırakarak hanesine 15 delege daha yazdırdı.

Öte yandan, Biden, Georgia eyaletindeki oyların yüzde 49,52'sini alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49,23'te kaldı. Biden, bu eyalette hanesine 16 delege daha yazdırmış oldu.

Mevcut tabloda Biden 306 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazanırken, Trump 232 delegede kaldı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

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