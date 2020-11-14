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Kahramanmaraş'ta HDP Pazarcık İlçe Başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Pazarcık HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı.

Ömer Faruk Salman   | 14.11.2020
Kahramanmaraş'ta HDP Pazarcık İlçe Başkanı tutuklandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Pazarcık HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler tutuklandı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Pazarcık ilçesinde PKK/KCK yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler (33) ilçeye bağlı Memişkahya köyündeki ikametine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kızıler'in ikametinde ve HDP İlçe Başkanlığı'nda yapılan aramada, dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızıler, nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

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