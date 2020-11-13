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Diyarbakır'da terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ömer Yasin Ergin   | 13.11.2020
Diyarbakır'da terör örgütü operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır

 Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen ve "Kırmızı Kategori"de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın da aralarında bulunduğu 4 teröristin üzerinde ve sığınaklarında ele geçirilen örgütsel dokümanlarla dijital malzemeler incelendi.

Yapılan incelemede, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 19 şüphelinin kimlik bilgileri, telefon numaraları, ikamet ve iş yerleri adreslerinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine zanlıların yakalanması amacıyla 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.B, İ.Y, C.Ö, O.B, R.B, M.H, C.İ, S.T, C.C, H.K, H.K. ve E.B. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, av tüfeği, 73 fişek, ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan kitap-dergi ele geçirildi.

Aranan 7 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

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