Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi
Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.
Ankara
Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçiş eğitimi, TCG GEMLİK fırkateyni ile İngiliz gemisi HMS ALBION arasında gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.