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Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi

Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.

Ferdi Türkten   | 13.11.2020
Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi gerçekleştirdi

Ankara

Türk ve İngiliz gemileri Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçiş eğitimi, TCG GEMLİK fırkateyni ile İngiliz gemisi HMS ALBION arasında gerçekleştirildi.

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