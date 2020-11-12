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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Mehmet Akif Parlak   | 12.11.2020
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 35 gözaltı

Gaziantep

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 86 gram uyuşturucu, 131 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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