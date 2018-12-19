Halk otobüsleri kadın şoförlere emanet

Sakarya'da daha önce sürücü kurslarında eğitmenlik yapan iki kadın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüslerinde direksiyon başına geçerek vatandaşlara hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.

SAKARYA

Sakarya'da daha önce sürücü kurslarında eğitmenlik yapan iki kadın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsünde direksiyon başına geçti.

Kentteki sürücü kurslarında uzun yıllar eğitmenlik yapan Merve Fet (34) ve Belgin Maden (38), kadınların her işi başarabileceğini göstermek amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım filosuna şoför olarak girmeye karar verdi.

Halk otobüsünde direksiyon başına geçerek vatandaşlara hizmet veren iki kadın, çevreden de olumlu tepkiler alıyor.

"Kadın isterse her işi başarabilir"

Bir çocuk annesi şoför Merve Fet (34), yaptığı açıklamada, direksiyon eğitmenliği yaptığı dönemlerde birçok kişinin ehliyet almasına vesile olduğunu söyledi.

Belediyenin kendilerine sunduğu iş imkanlarını duyup otobüs şoförü olmaya karar verdiğini aktaran Fet, "Çocukluğumdan beri içimde büyük araç kullanma isteği vardı. 15 yıllık sürücüyüm. 4 yıl direksiyon eğitmenliği yaptım. Daha önce ulaşım filosuna katılan Bahar ve Derya ablalarımızı görünce cesaretlendim. Onlar bizi cesaretlendirdi. Çok güzel tepkiler aldım. Cesaretli tüm kadınların bu işi başaracağına inanıyorum. Kadın isterse her işi başarabilir. Bizlere güzel temennilerde bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ferizli ilçesinde oturan 4 çocuk annesi Belgin Maden (38) de 18 yıldır araç kullandığını, 3 yıldır da sürücü kursunda eğitmenlik yaptığını anlattı.

Sakarya'da görev yapan diğer kadın şoförlerin kendilerini cesaretlendirdiğini vurgulayan Maden, "Bu işi yapmaya karar verdim. Bizler bu şehirde öncü olmak istiyoruz. Kadınların bu işi becerebileceğini düşünüyorum. Yakın çevremden de çok güzel tepkiler aldım. İşimi seviyorum. Tecrübeli bir şoförüm. Bizlere inanan ve güzel sözler söyleyen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Fatih Pistil de kadın şoför sayısının 5'e çıkmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şoförlere yeni görevlerinde başarı diledi.

Muhabir: Onur Orhan