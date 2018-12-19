Terörün tahrip ettiği alanlar artık su sporlarına ev sahipliği yapıyor

TUNCELİ

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'nin yapılan operasyonlar ve yatırımlarla artık huzur şehrine dönüştüğünü söyledi.

Tunceli'de 17 aydır hem valilik hem de belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Sonel, bu süreçte yapılan tüm çalışmalara başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların büyük destek verdiğini belirtti.

Sonel, kentte ilk defa mayıs ayında Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlediklerini anımsatarak, organizasyonun ardından Munzur Çayı'nın artık su sporlarıyla, doğa sporlarıyla anılmaya başlandığını vurguladı.

Munzur Çayı'ndaki çalışmalarla 36 kilometrelik bölümünün uluslararası rafting parkuru olarak tescillenerek ilan edildiğini ifade eden Sonel, "Tunceli, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Rafting Federasyonu Asbaşkanı Fikret Yardımcı'nın destekleriyle Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak." dedi.

"Vatandaşlar huzur şehrinden çok memnun"

Munzur Çayı'nın artık terörle anılmadığına işaret eden Sonel, şunları kaydetti:

"Munzur Çayı'nda kent merkezine 5-6 kilometre uzaklıkta daha önceden terör sebebiyle tahrip olan alanlar rafting, su ve doğa sporları eğitim merkezleri haline getirildi. Artık Tuncelili çocuklarımız, gençlerimiz su sporları, doğa sporları yapıyor. Munzur Çayı'nda artık gondollar, gezi tekneleri ve sürat motorları var. Önceki yıllarda virane olan yerler, yıllardır konuşulup bir türlü yapılmayan işler de 1 yıl gibi kısa sürede yapıldı. Büyük, devasa parklar, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi, Mameki Parkı, 14 kilometre uzunluğunda 200 bin metrekarelik alan güzel şekilde yapıldı ve vatandaşlarımız şu an huzur şehrinden çok memnun."

"Dünya Rafting Şampiyonası'na en iyi şekilde ev sahipliği yapacağız"

Vali Sonel, Tunceli'nin yatırımlarla büyük değişim yaşadığını anlatarak, herkesi huzur şehri Tunceli'yi görmeye davet etti.

Tunceli'de yetişen sporcuların son dönemde önemli başarılara imza attığını vurgulayan Sonel, "Burada yetişen gençlerimiz aldıkları başarılarla milli sporcu oldu ve İtalya'da Tunceli'yi, ülkemizi temsil ettiler. Tunceli, 8-13 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'na en iyi şekilde ev sahipliği yapacak. Şampiyona için hazırlıklarımız sürüyor." diye konuştu.

Sonel, kentin her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştığını sözlerine ekledi.

"Çok iyi şartlarda antrenmanlar yapıyoruz"

Tunceli Spor Lisesi öğrencisi ve raftingci Nazlıcan Meriç de su sporları ve salon sporlarında faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Takım olarak katıldıkları pek çok yarışmadan derecelerle döndüklerini anımsatan Meriç, bu başarıların sürmesi için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Meriç, Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipli yapacakları için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Takım olarak halimizden çok memnunuz. Tunceli Valimiz Tuncay Sonel, antrenörlerimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız ve diğer bakanlarımız sayesinde gayet iyi ortamlarda, iyi şartlarda antrenmanlar yapıyoruz, dereceler getiriyoruz. Bunlar için Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve diğer bakanlarımıza, antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"Tunceli artık bir huzur şehri oldu"

Tunceli'nin artık terörle anılmadığını belirten Meriç, şunları kaydetti:

"Tunceli artık bir huzur şehri oldu ve terörle anılmıyor. Bize de ön yargıyla bakıyorlardı fakat valimiz Tuncay Sonel sayesinde artık sporla anılıyoruz. Takımımızda milli sporcu olan arkadaşlarımız var ve İtalya'da yarışmaya katılarak bizi en iyi şekilde temsil ettiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Dünya Rafting Şampiyonasında da güzel dereceler alacağımıza inanıyoruz."

Aynı lisenin öğrencisi raftingci Öykü İğit de Sonel'in göreve başlamasıyla önemli projelerin hayata geçirildiğini ve Munzur Çayı'nın hak ettiği noktaya ulaştığını söyledi.

İğit kentteki huzur ortamına işaret ederek, "Başka iller de terör nedeniyle bize ön yargıyla bakıyorlardı, artık öyle bakmıyorlar. Burayı gelip gören herkes memnun kalıyor, artık güzel şeyler olacak. Dünya Rafting Şampiyonası'nda çok güzel başarılar elde edeceğiz. Heyecanla o günü bekliyoruz." dedi.

Muhabir: Haydar Toprakçı