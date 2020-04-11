Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
logo
Türkiye

Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.

Kemal Karadağ   | 11.04.2020
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Ankara

Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin, salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak planlanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 56’ya çıktı
ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek
Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı

Benzer haberler

Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi

Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki koronavirüs tedbirlerini 30 Nisan'a kadar uzattı

Nöbetçi noterliklerin ilk yılında toplam 810 bin 448 işlem yapıldı

Koronavirüs tedbirleri sonucu adliyelerdeki insan sirkülasyonu yüzde 95 azaldı

Koronavirüs tedbirleri sonucu adliyelerdeki insan sirkülasyonu yüzde 95 azaldı
Adalet Bakanı Gül: İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek

Adalet Bakanı Gül: İnfaz düzenlemesi çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek
Hükümlüler sağlık kurumları için ayda 1,5 milyon maske üretiyor

Hükümlüler sağlık kurumları için ayda 1,5 milyon maske üretiyor