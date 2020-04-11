Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.
Ankara
Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.
Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin, salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak planlanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.