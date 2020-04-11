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Türkiye

İletişim Başkanlığından sağlık çalışanları için kamu spotu

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadelede sağlık personelinin özverili çalışmalarına ilişkin kamu spotu hazırladı.

Ferdi Türkten   | 11.04.2020
İletişim Başkanlığından sağlık çalışanları için kamu spotu

Ankara

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede sağlık personelinin özverili çalışmalarına ilişkin kamu spotu hazırladı.

"Güneş batıyor diye düşme umutsuzluğun karanlığına. Duyma umutsuzluğun sesini en sevdiklerin uzağında olsa da" sözleriyle başlayan videoda, şu ifadeler yer alıyor:

"İnsan bir kuş gibidir korku ve ümittir kanatları. Sen kanatlanma umutsuzluk ülkesinin semalarına. Sen küsme ümit kanadı kırıldı diye mavi göklere. Düşme karamsarlığın kuyusuna. Sen yalnız değilsin. Senin beyaz önlüklü kahramanların var. Onlar öyle kahramanlar ki umutsuzluk semasına bir güneş gibi doğarlar. Fedakarlıktır, sevgidir, adanmışlıktır o kahramanların adı. Ümitsizliklerden sonra nice ümitler, karanlıklardan sonra nice güneşler vardır. Sana bir çağrı var ümit ülkesinin kahramanlarından. Unutma ümit ülkesinin insanısın sen. Senin beyaz önlüklü kahramanların var."

Video, sağlık çalışanlarının görüntüleri ve "Beyaz önlüklü kahramanlara şükranla" ifadesiyle son buluyor.

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