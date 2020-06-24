Euro
7.75
Dolar
6.86
BIST 100
114,874.90
Altın
1,777.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı" Anadolu Ajansı ekibi, Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezardaki kazı çalışmalarını görüntüledi
logo
Türkiye

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.

Murat Paksoy   | 24.06.2020
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

Istanbul

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 369 bini geçti
Avrupa ülkeleri Kovid-19'u ana gündemlerinden çıkarmaya çalışıyor
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 480 bini geçti
Kovid-19 hastalığını yenen Topaloğlu mart ayından bu yana çocuklarına sarılıp öpemiyor
Klima imalatçılarından Kovid-19 sürecinde 'doğru kullanım' uyarısı

Benzer haberler

FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış

FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı

Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı FETÖ'den tutuklandı

Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı avukattan 'mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler' itirafı

Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı avukattan 'mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler' itirafı
İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelisi emekli albay Yunanistan'a kaçarken yakalandı