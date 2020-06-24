FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 41 gözaltı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.
Istanbul
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 41'i yakalandı.
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