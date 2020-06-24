Euro
7.75
Dolar
6.86
BIST 100
114,874.90
Altın
1,777.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı" Anadolu Ajansı ekibi, Libya'nın Terhune şehrinde bulunan toplu mezardaki kazı çalışmalarını görüntüledi
logo
Türkiye

Elazığ'da HDP'li belediyeye görevlendirme

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın yerine Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz görevlendirildi.

İsmail Şen   | 24.06.2020
Elazığ'da HDP'li belediyeye görevlendirme

Elazığ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın yerine Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın "Terör örgütüne üye olmak suçundan" Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alındığı anımsatıldı.

Polat hakkında devam eden soruşturma dosyası ve bu dosya kapsamında gözaltında alınmasının göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı Kanunun 46'ıncı maddesi kapsamında Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." denildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma yapmış, ekiplerin 8 aylık çalışması sonucunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Sarıca Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Belediye başkanı ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan çeşitli dokümanlara el konulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 369 bini geçti
Avrupa ülkeleri Kovid-19'u ana gündemlerinden çıkarmaya çalışıyor
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 480 bini geçti
Kovid-19 hastalığını yenen Topaloğlu mart ayından bu yana çocuklarına sarılıp öpemiyor
Klima imalatçılarından Kovid-19 sürecinde 'doğru kullanım' uyarısı

Benzer haberler

Elazığ'da HDP'li belediyeye görevlendirme

Elazığ'da HDP'li belediyeye görevlendirme

HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı

'Robinson Ziya'nın adasında hasat yapıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan nasıl arzu ederse biz de o şekilde yanında olacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan nasıl arzu ederse biz de o şekilde yanında olacağız
Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Biz siyasette ısrarcıyız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Biz siyasette ısrarcıyız