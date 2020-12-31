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Türkiye Cumhuriyeti'nin "Mavi Vatan" olarak adlandırılan deniz yetki alanlarının teminatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, yeni yıla görevleri başında nöbet tutarak giriyor.
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Mehmetçik yeni yıla Mavi Vatan'da nöbette giriyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Mavi Vatan" olarak adlandırılan deniz yetki alanlarının teminatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, yeni yılı nöbet tutarak karşılıyor.

Ali Ballı   | 31.12.2020
Mehmetçik yeni yıla Mavi Vatan'da nöbette giriyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Mavi Vatan" olarak adlandırılan deniz yetki alanlarının teminatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, yeni yıla görevleri başında nöbet tutarak giriyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki TCG Köyceğiz Karakol Botu'nda görev yapan kahraman bahriyeliler, yeni yılı vatan savunmasında karşılıyor.

Türk donanmasının en önemli unsurları arasında yer alan karakol botunda yeni yılı karşılayacak bahriyelilere Anadolu Ajansı (AA) ekibi eşlik etti.

Gemi komutanıyla botta görev yapan askerler, ailelerine yeni yıl mesajı gönderdi.

Komutan, botta görevli askerlere hitaben yaptığı konuşmada, bu yılbaşını Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini savunmak için verilen görev doğrultusunda yakınları ve sevdiklerinden ayrı, uzakta geçirdiklerini söyledi.

TCG Köyceğiz ailesi olarak tüm personele mutlu ve sağlıklı bir yıl dileyen bot komutanı, "Ailelerinizle yapacağınız görüşmelerde benim de selamımı göndermenizi rica ediyorum. Sevdiklerinizle beraber, sağlık ve huzur içinde daha nice mutlu yıllar temenni ediyorum." dedi.

Bot komutanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırma gemilerinin Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgede çalışmalarının başlamasıyla denizlerdeki hak ve menfaatlerin korunması amacıyla Türk donanmasının harekat faaliyetlerinin arttığını söyledi.

"Bizler var oldukça denizlerimiz yeni yılda da güvende olacaktır"

Bu dönemde TCG Köyceğiz'in de yoğun görev ve seyir periyodunda bulunduğuna işaret eden karakol komutanı, şöyle konuştu:

"Halihazırda icra etmekte olduğumuz denizde durumsal farkındalık görevini 24 Aralık 2020 tarihinden itibaren devraldık ve görevimizin başındayız. Her insan yeni yıla sevdikleriyle birlikte girmek ister tabii ki ancak bizler vatan, millet ve bayrak sevgisiyle her zaman olduğu gibi görevimizin başında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu şerefli görevi icra ederken yaşadığımız duyguların kelimelerle anlatılması oldukça zordur. Bizler var oldukça denizlerimiz yeni yılda da güvende olacaktır."

Ailesine yeni yıl mesajı gönderen komutan, "Ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatleri ve Türk milletinin güvenliği için her zaman olduğu gibi görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Yanınızda olamasam da kalbim sizinle. Birlikte geçireceğimiz daha nice mutlu yıllarımız olmasını diliyor, sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

TCG Köyceğiz'de görevli sözleşmeli motorcu onbaşı da şanlı Türk ordusunun mensubu olarak gemide çalışmanın çok güzel bir duygu olduğuna dikkati çekerek, "En zorlu şartlarda bile omuz omuza çalıştığım silah arkadaşlarımla bu şanlı görevi üstlenmekten onur duyuyorum." dedi.

Botta görevli sözleşmeli er de 2020'nin gerek salgın hastalık gerekse yaşanan diğer olumsuzluklar nedeniyle Türk halkı için oldukça zor ve yorucu geçtiğini belirterek, "Yeni gelen yılın aileme ve tüm Türkiye'ye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." diye konuştu.

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