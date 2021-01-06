Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Adana
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ekipler, kentteki adreslere düzenlediği operasyonda 4 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.