Euro
9.09
Dolar
7.41
BIST 100
1,496.01
Altın
1,942.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da "Hayatın İçindeki Müfredat Kitabı"nın tanıtım toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Miraç Kaya   | 05.01.2021
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Balıkesir

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 11 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen askeri öğrenci ve doktor ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de başlatılan operasyon sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya’da Kovid-19 karşı aşılama 14 Ocak’ta başlıyor
ABD’de Trump yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı
Kovid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında devam ediyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 86 milyon 110 bini geçti
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 867 bini geçti

Benzer haberler

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ soruşturmasında 11 gözaltı kararı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 36 şüpheli yakalandı

Edirne merkezli 11 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı

Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi

Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi
FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ sanıkları hesap veriyor
Yeni yılda darbecileri 127 milyon liralık tazminat davaları bekliyor

Yeni yılda darbecileri 127 milyon liralık tazminat davaları bekliyor