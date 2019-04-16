FETÖ şüphelisi iki astsubaya gözaltı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Eskişehir
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, muvazzaf astsubaylar Ahmet D. ve Abdülhamit Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Adresleri tespit edilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.