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FETÖ şüphelisi iki astsubaya gözaltı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Emrah Yaşar   | 16.04.2019
FETÖ şüphelisi iki astsubaya gözaltı

Eskişehir

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla 2 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, muvazzaf astsubaylar Ahmet D. ve Abdülhamit Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adresleri tespit edilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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