Fransa'nın Aude vilayetinde yangın çıktı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Carcassonne şehrinin güneydoğusunda A61 otoyolunda bir otomobil alev aldı. Otomobilden yayılan alevler yolun etrafındaki ormanlık alana sıçradı, yangın alanı kısa sürede büyüdü.

Yangının çıkmasının ardından A61 otoyolunda kilometrelerce uzunlukta trafik oluşurken, sürücülerden söndürme çalışmalarını kolaylaştırmaları için otoyoldan ayrılmaları istendi.

Yerleşim alanlarını da tehdit eden yangına, yaklaşık 250 itfaiye eri, 13 yangın söndürme uçağı ve helikopterle müdahale sürüyor.

Bu yıl tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, şu ana kadar 117 bin hektar alan kül oldu.

Fransa'da tehlikeli madde salınımı nedeniyle 30 bin kişiye "evden çıkmayın" uyarısı

Fransa’da bir fabrika deposunda çıkan yangında insan sağlığı açısından risk oluşturacak maddelerin yayılmasının ardından bölge sakinlerinden evden çıkmamaları istendi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Moselle vilayetindeki Gandrange kentindeki bir fabrika deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangında, zehirli maddelerin salınımı nedeniyle civardaki 5 kasabada yaklaşık 30 bin kişiye "evden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Yaklaşık 150 itfaiye erinin görevlendirildiği yangın söndürülürken, olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölge sakinlerinin evlerinden çıkabileceği bildirilirken, tehlikeli maddelerin temizlenmesi için sahadaki operasyonlar ve hava kalitesi ölçümleri devam ediyor.