Trabzonspor hazırlık maçında Udinese'yi mağlup etti

Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp yapan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçını 2 saat uzaklıktaki Velden kasabasında oynadı.

Trabzonspor, karşılaşmada Onana (Dk. 74 Erol Can Çolak), Pina (Dk. 61 Ozan Tufan), Nwaiwu (Dk. 61 Samet Akaydin), Savic (Dk. 61 Cenk Özkacar), Cabral (Dk. 61 Mustafa Eskihellaç), Malinovskyi (Dk. 78 Kuzey Akçay), Bouchouari (Dk. 85 Berat Tekke), Muçi (Dk. 75 Mitongo), Saviolo (Dk. 61 Metehan Mimaroğlu), Aral Şimşir (Dk. 78 Melih Kabasakal), Onuachu (Dk. 61 Umut Nayir) şeklinde mücadele etti.

Müsabakanın tek golü, 4. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Aral Şimşir'in pasında ceza alanı sol çaprazındaki Muçi'nin şutunda top, kaleci Plana'nın solundan filelere gitti: 1-0.

Üçüncü maçta ilk galibiyet

Yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, üçüncü hazırlık karşılaşmasında ilk galibiyetini elde etti.

İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0, ikinci maçta da Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 yenilen bordo-mavililer, İtalyan temsilcisini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kamp kadrosunda 4 oyuncu yok

Trabzonspor'un kamp kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan oyuncular Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroda bulunmadı.

Tekke, Folcarelli'ye de sakatlığı nedeniyle son karşılaşmada görev vermedi.

Kamp sona erdi

Trabzonspor'un Avusturya kampı sona erdi.

Avusturya'ya 23 Temmuz'da gelen bordo-mavili takım, 11 günlük çalışmanın ardından yeni sezon öncesi yurt dışı kampını tamamladı.

Bordo-mavililer, bu gece Trabzon'a dönecek.

Fatih Tekke: Her maça kazanmak için çıkacağız

Avusturya kampında oynadığı üçüncü ve son hazırlık maçında İtalya'nın Udinese takımını 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Trabzonspor olarak biz geçen sene de aynı bu sene de aynı. Her maça kazanmak için çıkacağız. Bu sene biraz daha heyecanımız fazla." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak hazırlık kampını değerlendiren Tekke, transferde adı bordo-mavili kulüple anılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a ilişkin de açıklama yaptı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, Trabzon'daki ilk etabın fiziksel olarak yoğun geçtiğini belirterek, "Burada da hazırlık maçlarımızın sonuncusunu oynadık. Çok sıcak bir hava. Üç saat bir yoldan geldik. İyi olmayan bir saha. Ama hazırlık maçı olduğu için beklediğimiz şeylerin çoğunu aldık." dedi.

Oyuncularının tümünün tam ritmini kazanmasının kısa sürede olabilecek bir şey olmadığını vurgulayan Fatih Tekke, şöyle devam etti:

“Öyle 15-20 günde olacak şey değil. Şu anda da eksiğimiz var. Ama genel hatlarıyla en azından sahanın içerisinde yapmak istediğimiz veya verdiğimiz direktiflere karşılık olarak Allah'a şükür onların hepsini almaya çalışıyoruz. Bu biraz süreç. Yeni gelenin katılımı, oyuna etkisi, katkısı, gücü, bunların hepsi bir süreç. Bunların hepsi bir anda olmuyor. Bugün de bana göre gayet iyi işler yaptılar. Çok sıcaktı çünkü. Ona rağmen oyuncularım ön alan baskılarını, özellikle ikinci yarıda girenler çıkanlar hepsi, oyun bizdeyken şablonlarımız, oyun kurulumlarımız, genciyle yeni geleniyle anlaşıldı. Ama ritmi bulmaları için tabii ki daha fazla bir arada oynamaları gerekiyor ve tabii ki tekrar, tekrar, tekrar.”

Tekke, "Tüm kamp döneminde 3 maçı değerlendirip de bir eksik var demiyorum." diyerek, şunları söyledi:

“Genel hatlarıyla bazı oyuncularımızın bazı alışkanlıkları var. Oyuncularım tabii ki şu anda iyi gidiyor ama onlardan beklediğim çok daha fazla. Fiziksel olarak eski alışkanlıkları yine oyunun sadece belli bölümünde bölgesinde oynamaya alışmış oyuncuları bu sefer üç bölgede kullanmak zorunda, işin gerçekçi realist tarafı burası. Eksiğimiz dediğimiz bu. Fiziksel daha da güçlü olmalıyız. Eksiklerimiz var. Top bizdeyken basit top kayıpları var yine. Baksın etrafındaki onu çok çalışamadık açıkçası, eksik alanlar, bölümler var. Şimdi dinlendikten sonra bu hafta ve maç öncesi, maçlar oynanırken bile eksiklerimiz olacak. Bunları tamamlamak için tekrarlar yapmaya devam edeceğiz.”

“Oyunumuzla ilgili problem yaşadığımızı düşünmüyorum.”

Oynamak istedikleri şablonların bulunduğunu anlatan Tekke, "1 değil, 2 değil, 3, bazen 4. Bu 4 oyunu daha iyi hale getirmek. Yeni bir şeyi denemek değil. Yeni bir şeyi deneyecek vaktimiz yok. Yeni gelen 10-11, 12 oyuncu söylendi, bunların tekrar uyumu, oyuna adaptasyonu... Oyunumuzla ilgili bir problem yaşadığımızı hiç düşünmüyorum." dedi.

Tekke, taraftarın beklentisinin net olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Trabzonspor teknik direktörü iseniz ne oynatırsanız oynatın, skorlar taraftarımızın istemediği, memnun olmadığı şekilde olursa bazen giyiminiz, saçınız da onlar memnun olmadığı sürece size zorluklar yaşatır. Dolayısıyla bunları bilen bir insanım. Geçen sene de bunu çok çok uçlarda yaşadım. Benim yapmak istediğim şey, mevcut içerideki oyuncularımızın belli bir duyguyla hocasıyla, teknik ekibiyle beraber bir bütün halinde bizim anladığımız, bizim gördüğümüz oyunları oynamaya çalışmaları ve bunu tabii ki hedefe doğru yaymaları. Tabii ki oyuncuların gelişimi. Bu çok önemli bizim için. Çünkü Trabzonspor'un varlığının güçlü bir şekilde devam edebilmesi için bu zorunluluk gibi bir şey bizim için.”

Sezon öncesi yaptıkları oyuncu satışlarına dikkati çeken Tekke, "Bu senenin başında yaptığımız satışlarla kulübümüze bana göre belki tarihinde en önemli katkıları sağlamış olduk. Bunu hele bir sene daha devam ettirip onun temelini atarsak ülke futboluna, Türk futboluna, özellikle Trabzonspor'umuza çok büyük fayda sağlamış olacağız. Dolayısıyla Trabzonspor olarak biz geçen sene de aynı bu sene de aynı. Her maça kazanmak için çıkacağız. Bu sene biraz daha heyecanımız fazla. En azından alternatif olarak biraz daha oyuncu sayımız iyi gözüküyor. Sakatımız şu an için yok. İyi gözüküyoruz yani." dedi.

“6 numara sayımız istediğimiz düzeyde değil”

Tekke, Trabzonspor'un kadro kalitesinin 3 kulvarı da sürdürebilip sürdüremeyeceğine ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

“Ne beklediğine bağlı. UEFA Kupası şampiyonluğu mu? Transfer yaparken yaşadığımız süreçler çok net belli. Alabileceğimiz durumlar belli, aldıklarımız ortada. Genelde geçen seneye oranla alternatif açısından baktığınız zaman olumlu. Belki biraz 6 numarada sayımız istediğimiz düzeyde değil. Ama önde santrfor belki. Kenar oyuncuları için baktığımızda da sayımız iyi. Arka iyi. Yine burada söylemem lazım. Onana'nın arkasında çok güçlü bir kaleci belki olabilirdi, o çok mümkün olmadı. Üç kulvarda sakatlandığımız veya cezalı olduğumuz durumlarda eğer yakalanırsak sorunlar yaşarız. Ama genel hatlarıyla geçen seneki kadrodan bir değerlendirme yapıp da iyi ya da kötü demek bir önceki çalışan oyunculara saygısızlık olur.”

Trabzonspor olarak en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirten Tekke, "Dolayısıyla biz Trabzonspor olarak en iyisi, mevcut alacağımız kararlarda en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki taraftarımızın beklentilerini karşılamak için. Ama bunu konuşarak değil, çalışarak güven oluşturmaya çalışıyoruz. Benim ekibimle beraber yapabileceğim, Trabzonspor'da yaptığım, yapmaya çalıştığım, bundan sonra yapacağım şey bu. Daha doğrusu bizim oyuncularımız ve ekibimizle beraber." dedi.

Salah'ın transferi

Salah transferiyle ilgili ise Tekke, şu ifadeleri kullandı:

“Salah, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Trabzonspor ile anılması çok değerli ama resmiyette bir şey olmadığı için bununla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. Konuşarak da bir şeyler olmaz. Az önce ifade ettiğim gibi Trabzonspor'un bu sene yaptığını, belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz ve buradan kazanımlar sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Geçen sene aldığımız sonuçlar çok değerliydi. Bunu devam ettirmemiz lazım. Bunu devam ettirirken yarışların her kulvarda içerisinde olmamız lazım ama yine koşullar ortada. Dolayısıyla Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili siz ne düşünüyorsanız bizim niyetimiz de aynı.”

Tekke, gidecek kalacak oyunculara ilişkin ise şunları söyledi:

“Kalacak gidecekler konusunda altyapıdan kampa kattığımız oyuncular var. Süre verdiğimiz oyuncular var. Yanılmıyorsam Yiğithan'a süre veremedik. Onlar kendi takımlarında, kendi yaş gruplarında devam edecek. Eksik olduğumuzda onlardan, altyapıdan hangi yaş grubundan olursa bizi tamamlayacaklar. Onları takibimiz devam edecek. Son aldığımız oyuncuyla ilgili ki başkanımızla böyle konuştuk ama buradan onu söylemeyeyim çünkü oyuncu bundan mutsuz olabilir. Gideceklerle ilgili şu an gençler haricinde kamptan performansı aşağılarda da olsa gidecek öyle bir şey söz konusu değil. Katılacak bekliyoruz biz de. 1-2 oyuncu, belki 3 oyuncu var. Dolayısıyla böyle bir kamp geçirdik.”