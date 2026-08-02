Beyzbol5 Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki gösteri turnuvasında şampiyon oldu

Salih Ulaş Şahan
02 Ağustos 2026•Güncelleme: 02 Ağustos 2026
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Taranto kentinde oynanan maçlarda milli takım, grup aşamasında Yunanistan ve Suriye'yi 2-0 mağlup ederken, Fransa'ya 2-1 yenildi.
Çeyrek finalde İtalya'yı 2-0, yarı finalde ise İspanya'yı 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, finalde yeniden karşılaştığı Fransa'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.
Organizasyon komitesi tarafından farkındalık oluşturmak ve branşın tanıtımını sağlamak amacıyla programa dahil edilen gösteri sporları, gelecekte oyunların resmi programına alınabilecek branşlar arasında değerlendiriliyor.