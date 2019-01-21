Eski Yargıtay Üyesi Kulaç'a FETÖ'den 8 yıl 9 ay hapis

ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davalarda, haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan çeşitli cezalar verilen eski tuğamiral Hasan Kulaç ile sözde "Kırşehir Sıkı Yönetim Komutanı" eski kurmay albay Ömer Kulaç'ın ağabeyi eski Yargıtay üyesi Hüseyin Kulaç, örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Kulaç, avukatı ve yakınları katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapması için söz verilen Kulaç, örgüt yapılanması içinde yer almadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğamiral Hasan Kulaç ile sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilen, 4 kez müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan eski albay Ömer Kulaç'ın ağabeyi Hüseyin Kulaç, kardeşlerinin ceza almasının kendisinin de terör örgütü üyesi olduğunu göstermeyeceğini iddia etti.

Hakkında kesin deliller bulunmadığını belirten Kulaç, suçlamaları reddetti.

Savunmasının ardından son sözleri sorulan Kulaç, beraatini istedi.

Karar

Aranın ardından toplanan heyet tarafından alınan karar, heyete başkanlık eden Yargıtay 9. Ceza Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Kulaç'a "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 7 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza yarı oranında artırılarak 10 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak TCK'nin 62. maddesi uyarınca cezasında altıda bir oranında indirim yapıldı ve cezası 8 yıl 9 aya indirildi.

Kulaç'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Eski Yargıtay üyesine 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Nazmi Çatak'ın yargılandığı davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca esas hakkındaki mütalaa verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çatak ve avukatı katıldı.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Kara, sanık hakkında hazırlanan esas hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere göre sanık Çatak'ın FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi.

Sanığın, örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiğinin ifade edildiği mütalaada, Çatak'ın örgüt üyeliğinin Yargıtay üyeliği sırasında da sürdüğü aktarıldı.

Talimatla örgüte ait bankaya para yatıran sanığın, örgütün mahrem imamıyla da yurt dışına çıktığı, ardışık arama kaydının bulunduğunun belirlendiğinin anlatıldığı mütalaada, sanığın örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Mütalaada, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması, faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediği sonucuna varıldığı bildirildi.

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun, bir silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen mütalaada, sanık hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen kişinin cezalandırılamayacağını öngören "hata" başlıklı 30. maddesinin uygulanmasının istenmediği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın "örgüt üyesi olma" suçundan TCK'nin 314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, sanığın son karar merci Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eşdeğer şekilde yüksek yargı içerisinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içerisinde bulunduğu hususları dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre verilen sanığın tutuksuz yargılanmasının devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Muhabir: Kemal Karadağ