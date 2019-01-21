Muğla'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 6 evin bodrum ve giriş katlarını su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Fotoğraf: AA/Volkan Yıldız

MUĞLA

Milas'ta gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki Kocadere'de su taşkını oluştu.

Dereden taşan su, bölgedeki tarım arazilerinde ve 6 hanede su baskınlarına neden oldu.

❮ ❯ Muğla'da şiddetli yağış Muğla'nın Milas İlçesi'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 6 evin bodrum ve giriş katlarını su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı, tarım arazileri su altında kaldı. ( Volkan Yıldız - Anadolu Ajansı ) 21.01.2019 Volkan Yıldız 1 / 12

Kemikler Muhtarı Kazım Bayındır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanakla birlikte Kocadere’de sık sık su taşkını meydana geldiğini kaydetti. 6 hanede mahsur kalan 15 kişinin kurtarılması için ihbarda bulunduklarını aktaran Bayındır, ekiplerin bölgeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Muhabir: Volkan Yıldız, Durmuş Genç