ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Ocak Çarşamba günü Rusya Federasyonu'na çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na çarşamba günü yapılacak günübirlik çalışma ziyaretinde Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek.

Moskova'da, iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin yapılmasının öngörüldüğü ziyaret çerçevesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan