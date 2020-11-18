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Türkiye

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Eski başbakan ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Tosun   | 18.11.2020
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Ankara

 Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Kalp Merkezi'nde tedavi altına alınan 85 yaşındaki Akbulut'un yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.


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