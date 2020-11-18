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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Türkiye

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 18.11.2020
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İHA'lar aracılığıyla 8 PKK/YPG'li teröristin Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazdıkları tespit edildi.

Teröristler kazdıkları çukurda, komandoların düzenlediği operasyon ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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