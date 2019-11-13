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Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirilen Akbulut'un durumunun iyi olduğu bildirildi.

İsa Toprak   | 13.11.2019
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Ankara

Eski başbakanlardan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildiği öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım Akbulut'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Bu arada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin Akbulut'u ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı.

Ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, doktorlardan Yıldırım Akbulut'un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi.

Vali Şahin, Akbulut'un durumunun iyi olduğunu da belirtti.

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