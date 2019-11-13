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Sıfır atık projesi ve depozito uygulamasıyla atık ithalatı azalacak

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, 1 Ocak'tan itibaren geçilecek plastik ve cam ambalajlarına yönelik depozito uygulaması sayesinde geri dönüşüm oranının yüzde 90 seviyesinde olacağını bildirdi.

Süleyman Elçin   | 13.11.2019
Sıfır atık projesi ve depozito uygulamasıyla atık ithalatı azalacak

Antalya

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Atık İthalatı Çalıştayı'nda tehlikeli atık ithalatının kanunla yasaklandığını hatırlattı.

Plastik, kağıt ve cam gibi bazı tehlikesiz atıkların, çevre izin ve lisans belgesine sahip geri kazanım tesisleri tarafından ithal edilebildiğini aktaran Birpınar, geri kazanımı mümkün olmayan atıkların da ithalatının yasak olduğunu dile getirdi.

Çalıştay'ın sektörler arasındaki iş birliğini artırdığını belirten Birpınar, şunları kaydetti:

"Bir karar verilirken tüm taraflarla istişare edilmeli. Kamu olarak sanayinin her kesiminin yanındayız. Atık ithalat tebliğinde yapılacak yeni düzenlemelerde tüm sektörlerin görüşleri alınacak. Bu doğrultuda tebliğ yetkili bakanlık olan Ticaret Bakanlığına iletilecek. Sıfır atık yönetmenliğiyle atıklar temiz ve kaliteli şekilde toplanacak. 1 Ocak'tan itibaren geçilecek plastik ve cam ambalajlarına yönelik depozito uygulaması sayesinde geri dönüşüm oranı yüzde 90 seviyesinde olacak. Sıfır atık projesi ve depozito uygulamasıyla atık ithalatı azalacak."


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