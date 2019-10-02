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Politika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Ferdi Türkten   | 02.10.2019
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıya, kurul üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut katıldı.


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