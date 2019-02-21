Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.32
BIST 100
102,262.60
Altın
1,335.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Aynur Ekiz  | 21.02.2019
Erdoğan'dan Kemal Karpat için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Tarih alanında ülkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerine yer verdi. 

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
Suriye petrolü YPG/PKK terörünü finanse ediyor

Benzer haberler

Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar duygularını AA'ya anlattı

Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar duygularını AA'ya anlattı

'Kuşakların aynı çatı altında yaşadığı bir Türkiye istiyoruz'

Çamlıca Camisi'nin açılmasına sayılı günler kaldı

'Asırlık çınar'ı Erdoğan heyecanı sardı

'Asırlık çınar'ı Erdoğan heyecanı sardı
Yeni askerlik sisteminin detayları açıklandı

Yeni askerlik sisteminin detayları açıklandı
'Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir'

'Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir'