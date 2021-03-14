Emine Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladığı paylaşımında "Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Mesleklerinin tabiatı olan fedakarlığı, salgın dönemindeki sınırsız hizmetleri ile zirveye taşıyan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Tüm insanlığın şifa bulmasına vesile olmalarını diliyor, vazife başında kaybettiğimiz sağlıkçıları rahmetle anıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.