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İstanbul'da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 14.03.2021
İstanbul'da 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi

İstanbul

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Sultangazi'de 2, Küçükçekmece'de 1 adrese baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 195 litre etil alkol ele geçirildi. Depo olarak kiralanan iş yerlerinde bulunan 5'i Pakistan uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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