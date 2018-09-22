Erdoğan TEKNOFEST'te dereceye girenlere ödüllerini verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST kapsamında Kenan Sofuoğlu ve derece alan yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne gelip standları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede konuşma yapan Erdoğan, ardından AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'na festivalin ilk günü kullandığı "Kawasaki H2R" ile ''Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605"a karşı gerçekleştirdiği yarışı önde tamamlamasından dolayı ödül verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen Roket Yarışmasında alçak ve yüksek irtifa kategorilerinde derece alanlar ile Model Uydu, Robotaksi ve diğer yarışmalarda derece alan yarışmacılara da ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra helikopterle tören alanından ayrıldı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, TEKNOFEST Organizasyon Komitesi Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile festivalin paydaş kurumlarının yetkilileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak ile torunları da tören alanında hazır bulundu.



