Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan, 73. BM Genel Kuruluna katılmak üzere gideceği New York'ta Türk ve Amerikalı Müslüman toplumuna hitap edecek.

2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda yapacağı basın açıklamasının ardından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket edecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret edecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ şantiye alanlarını ziyaret edecek.

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

6- Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi korumak için varılan Soçi mutabakatının ardından gelişmeler takip ediliyor.

7- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- Zeki Müren'i anma etkinlikleri kapsamında Bodrum'daki Zeki Müren Müzesinde mevlit okutulacak ve Antik Tiyatro'da Yıldırım Bekçi ve Nalan Altınörs konser verecek.

9- Menteşe ilçesinde Boğa Güreşleri Festivali düzenlenecek.

10- Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yapılacak.

11- Basketbolda İspanya'da düzenlenen 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası, gruplarda ikinci karşılaşmalarla sürüyor.

- Türkiye, B Grubu'nda Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

12- Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sürüyor.

13- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Slovakya'nın Trnava kentinde serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.

14- Spor Toto Süper Lig'de 6. haftaya Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

15- Spor Toto 1. Lig'de 6. hafta Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor-Balıkesirspor Baltok, Altay-Giresunspor müsabakalarıyla sona erecek.

16- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Makedonya temsilcisi Metalurg ile karşılaşacak.

17- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Aragon Grand Prix'si İspanya'da koşulacak.

18- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları yapılacak.

19- TFF 3. Lig'de 4. haftanın son maçında 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Elaziz Belediyespor karşılaşacak.