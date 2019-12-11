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Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Hamdi Çelikbaş   | 11.12.2019
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 22 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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