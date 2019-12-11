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Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi

AFAD verilerine göre 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

Miraç Kaya   | 11.12.2019
Balıkesir'de 51 artçı sarsıntı kaydedildi Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, bazı evlerde küçük çatlaklıkların oluştu. Fotoğraf: Miraç Kaya /AA

Balıkesir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor. 

23.24'teki 4,3 ve 23.46'daki 4,0 şiddetindeki depremlerin ardından, son verilere göre en büyüğü 3,2 büyüklüğünde, 51 artçı sarsıntı meydana geldi.

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