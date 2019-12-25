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Edirne'de bu yıl 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'de yılbaşından bu yana 441 bin 532 düzensiz göçmenden 123 bin 377'si Edirne'de yakalandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 25.12.2019
Edirne'de bu yıl 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin / AA

Edirne

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarının verilerinden derlediği bilgiye göre, Asya ve Avrupa'nın kesişim noktasındaki Türkiye, politik ve ekonomik açıdan gelişmemiş devletler ile Batı ülkeleri arasında köprü niteliği taşıyor. 

Bu özellikleriyle düzensiz göçmenlerin transit ülke olarak kullandığı Türkiye, üçüncü ülke vatandaşlarının "hedefi" haline geldi.

Türkiye, diğer yandan da insan ticareti ve düzensiz göçle mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'de 1 Ocak-24 Aralık'ta 441 bin 532 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruklara göre dağılımında Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu kişiler ilk sıralarda yer aldı.

Yakalananların sayısı her yıl artıyor

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı konumundaki Edirne'de kolluk kuvvetleri, düzensiz göçün önünde set olabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Bulgaristan ve Yunanistan sınırında piyadeler düzensiz göçle mücadele ederken, jandarma ve polis de yerleşim alanlarında düzensiz göç mesailerini sürdürüyor. 

2016 yılında 29 bin 670, 2017'de 47 bin 731, 2018'de 74 bin 824 düzensiz göçmenin yakalandığı Edirne'de yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda 123 bin 377 düzensiz göçmen göz altına alındı.

Düzensiz göçmenler sağlık kontrollerinin ardından her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı İl Göç İdaresinde misafir edildi.

Genellikle insan kaçakçılığı yapan kişi ya da örgütlere kişi başına 500-1500 dolar ödeyerek başlayan düzensiz göçmenlerin "umuda yolculuğu" acı şekilde bitti.

Trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerle yıl içerisinde ölen düzensiz göçmenlerden bazılarının cenazeleri yakınlarına teslim edilirken, bazıları da kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Türkiye'den Allah razı olsun"

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan Afganistan uyruklu Kemal Azizi, Yunanistan'a gittiğini orada Yunan askerleri tarafından darbedildikten sonra Türk tarafına atıldığını anlattı.

Türk askerlerinin ve kaldıkları Göç İdaresinin kendilerine çok iyi baktığını, her türlü insani ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Azizi, "Türkiye'den Allah razı olsun. Yunanistan bize çok kötü davrandı ama Türkiye'de sıcak bir ev ortamı bulduk. Bize yemek verdiler, su verdiler. Türkiye bize sıcak bir yuva oldu." dedi.

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