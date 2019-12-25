Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Trabzon'da iki gündür etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Trabzon
Trabzon genelinde birçok alanda etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verdiği öne sürülen 7 kişi belirlendi.
Bahçelerinde temizlik yaparken yangına neden olduğu ileri sürülen bu kişilerin ifadelerine başvuruldu.
Yangınlarla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.