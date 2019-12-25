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Adalet Bakanı Gül: Hablemitoğlu cinayeti zanlısının iadesi için gayretimiz söz konusu

Adalet Bakanı Gül, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu." dedi.

Ferdi Türkten   | 25.12.2019
Adalet Bakanı Gül: Hablemitoğlu cinayeti zanlısının iadesi için gayretimiz söz konusu

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu." dedi. 

Bakan Gül, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu olay şeffaf şekilde soruşturulmalıdır. Bu yapılmadığı sürece yargılama tamamlanmış sayılmayacaktır."şeklinde konuştu.

Gü sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çok şeffaf şekilde yürütülen bir süreç değil, çok kabul edilmeyecek bir süreç işlemiştir." 

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