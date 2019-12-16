Euro
6.50
Dolar
5.83
BIST 100
110,540.90
Altın
1,477.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'den havalanın İHA KKTC Geçitkale Havalimanı'na iniyor
logo
Türkiye

Dört ilde buzlanma ve don uyarısı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Necat Hazar   | 16.12.2019
Dört ilde buzlanma ve don uyarısı

Van

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sisin görüleceği bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. 

Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 6, Muş'ta 7, Hakkari'de 5 ve Bitlis'te 4 derece olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan bozulan imajını spor organizasyonlarıyla düzeltmeye çalışıyor
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi

Benzer haberler

Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor

Jandarma kışın da teröristlere göz açtırmıyor

Dört ilde buzlanma ve don uyarısı

Van kahvaltısı UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak

Bitkin bulunan kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu

Bitkin bulunan kedi yavrusu rektörlüğün maskotu oldu

Doğu'da kardan kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı

Doğu'da kardan kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı
Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı

Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı