Hakkari'de bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
October 28, 2021
Askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Sel'in Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.
Vali Yardımcısı ve Andırın Kaymakam Vekili Cuma Emeç, Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı İbrahim Çakır ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri, 23 yaşındaki Sel'in şehadet haberini Altınyayla Mahallesi'nde ikamet eden babası Ergül ile annesi Selma Sel'e ulaştırdı.
Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.
Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sel için Hakkari'de tören yapıld
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Sel'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Duanın ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.