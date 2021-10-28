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Gündem, Çevre

Nallıhan'daki bölge "Sarıçalı Dağı Milli Parkı" olarak belirlendi

Mersin ve İzmir'de iki doğal sit alanının "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi ile Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki ormanlık alanın "Sarıçalı Dağı Milli Parkı" olarak belirlenmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hamdi Çelikbaş   | 28.10.2021
Nallıhan'daki bölge "Sarıçalı Dağı Milli Parkı" olarak belirlendi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, Mersin'in Erdemli ilçesi sınırları içerisinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Arazisi Doğal Sit Alanı ile İzmir'in Foça ilçesi sınırları içerisinde bulunan 19. Grup (Foça-Adalar Etabı) Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, sınır ve koordinatları belirlenen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildiği belirtildi.

Resmi Gazete'deki bir başka Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara'nın Nallıhan ilçesi sınırları içerisinde bulunan bölge de "Sarıçalı Dağı Milli Parkı" olarak belirlendi.

Sinop'ta Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, OGM'nin taşra teşkilatında, kuruluş merkezi Sinop olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması uygun bulundu.

Ayrıca, kuruluş merkezi Sivas'ın Zara ilçesi olmak üzere Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Zara Orman İşletme Müdürlüğünün kurulmasına karar verildi.





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