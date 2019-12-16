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İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 16.12.2019
İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.

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