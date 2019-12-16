İçişleri Bakanlığı: Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı bir yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda bir Fransa vatandaşı YTS'nin sınır dışı edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.