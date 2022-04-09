Hakkari'de sağanak ve dolu etkili oldu
Hakkari'de gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu.
Hakkari
Dünden bu yana sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkisini gösterdi.
Kısa sürede şiddetini artıran yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Öte yandan kentte Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisini devam ettiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.