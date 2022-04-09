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Kars'ta su baskının yaşandığı evlerdeki su tahliye ediliyor

Kars'ta su altında kalan mahallelerde itfaiye ekipleri evlerdeki suyu tahliye ediyor.

Cüneyt Çelik, İsmail Kaplan   | 09.04.2022
Kars'ta su baskının yaşandığı evlerdeki su tahliye ediliyor

Kars

Kars'ta havaların ısınması ve karların erimesi sonucu taşan kanallar, Aydınlıkevler, Karadağ ve Halitpaşa Mahallesi'nde su baskılarına neden oldu.

Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatlarıyla, su baskını yaşanan bölgelerde ekiplerce yoğun bir çalışma başlatıldı.

Dün başlayan su çekilmeleri bugün de devam ederken Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, motopomp yardımıyla Aydınlıevler Mahallesi ve Kars otogarında su tahliye çalışmaları başlattı.

Yine bölgede, İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD), Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü (DSİ), İl Özel İdaresi, Kars Belediyesi ekipleri vatandaşların en kısa zamanda evlerine dönebilmesi için bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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