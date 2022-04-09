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Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesi, eriyen karla derelerin taşması nedeniyle yükseldi.

Mehmet Emin Gürbüz   | 09.04.2022
Eriyen karla derelerin taşması Abant Gölü'nde su seviyesini yükseltti Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Havaların ısınmasıyla yüksek kesimlerde eriyen kar, Abant Gölü'nü besleyen derelerde taşkına neden oldu.

Taşkın sonucu Abant Gölü'nün su seviyesinin yükselmesiyle göl kenarındaki piknik masaları su altında kalırken, bazılarının da yıkıldığı görüldü.

Su seviyesinin yola kadar geldiği Abant Gölü'nde, tatilciler göl kenarına yaklaşamıyor.

Abant Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi dronla görüntülendi.

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