Meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.