Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor
logo
Türkiye

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıkalada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar beklendiği bildirildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.03.2019
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Sivas, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da 227 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu'da 227 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Meteorolojiden iki il için kar yağışı uyarısı

Doğu'da buzlanma ve çığ uyarısı

Marmara'da sıcaklık artıyor

Marmara'da sıcaklık artıyor
Okullar tatil olunca kara kışı eğlenceye çevirdiler

Okullar tatil olunca kara kışı eğlenceye çevirdiler
Erciyes'te kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı

Erciyes'te kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı