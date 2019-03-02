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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor
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Erdoğan, Rize'nin kurtuluşunu kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Kemal Çeber ile Belediye Başkanı Reşat Kasap'a birer tebrik telgrafı gönderdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 02.03.2019
Erdoğan, Rize'nin kurtuluşunu kutladı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Rize Valisi Kemal Çeber ile Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap'a birer tebrik telgrafı gönderdi.

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