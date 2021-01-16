Doğu'daki 5 ilde 383 yerleşim birimi yolu ulaşıma kapandı
Van, Bitlis, Muş, Hakkari ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 383 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 11, Başkale'de 11, Çatak'ta 15, Gürpınar'da 15 olmak üzere 52 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadelede ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 84, Bitlis'te 50, Hakkari'de, 82 yerleşim birimi, Bingöl'de ise 115 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan söz konusu illerdeki belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.