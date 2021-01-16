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Doğu'daki 5 ilde 383 yerleşim birimi yolu ulaşıma kapandı

Van, Bitlis, Muş, Hakkari ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 383 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Yılmaz Kazandıoğlu,Sabri Yıldırım,Ahmet Okur,Sayim Harmancı   | 16.01.2021
Doğu'daki 5 ilde 383 yerleşim birimi yolu ulaşıma kapandı

Van

Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 11, Başkale'de 11, Çatak'ta 15, Gürpınar'da 15 olmak üzere 52 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl'de kış

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. ( Ahmet Okur - Anadolu Ajansı )

Karla mücadelede ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 84, Bitlis'te 50, Hakkari'de, 82 yerleşim birimi, Bingöl'de ise 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel idaresi ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan söz konusu illerdeki belediye ekipleri de kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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