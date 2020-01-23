Euro
6.58
Dolar
5.92
BIST 100
123,045.40
Altın
1,556.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı’na Davos zirvesine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.

Sagip Sezginer   | 23.01.2020
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 21, Kars'ta 18, Erzurum'da 15, Ardahan'da 9, Iğdır'da 7 ve Erzincan'da 3 ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 2, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Kars'da 4, Erzurum'da 6, Ağrı'da 11, kayak merkezlerinden Ergan'da 22, Cıbıltepe'de 45, Palandöken'de 58 santimetre olarak kaydedildi.

Yetkililer, bölgede buzlanma, sis ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani suikastı sonrası süreçte Haşdi Şabi'nin geleceği
Libya'da Türkiye'yi dışlayan senaryolar sonuçsuz kalacak
Terörün gölgesinde Türkiye-Somali ilişkileri
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili

Benzer haberler

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

'Beyaz örtü' çocukların eğlencesi oldu

Kartepe'de kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı

Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkili oldu

Çatalca ve Silivri'de kar yağışı etkili oldu

Doğu'da kar yağışı nedeniyle 491 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Doğu'da kar yağışı nedeniyle 491 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı

Pakistan'da kar yağışı sebebiyle ölenlerin sayısı 41'e çıktı